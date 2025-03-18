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«Можно сказать, что я переобулся». Артём Дзюба — о словах про сборную Гренады

«Можно сказать, что я переобулся». Артём Дзюба — о словах про сборную Гренады
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Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал ранее сказанные им слова, что не хочет забивать таким национальным командам, как Гренада. Команда Валерия Карпина встретится с Гренадой в среду, 19 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вы сказали, что не хотите забивать таким сборным, как Гренада. Можно сказать, что вы переобулись?
— Что никогда не меняется, так это ваши вопросы. Сразу по футболу! Вы знаете, можно и так сказать, что переобулся. Мы сейчас шли мимо футболистов Гренады, они почти все высокого роста, а кто-то даже и выше. Нужно будет попотеть. Уже видно, что это ребята другого калибра, чем Бруней. Как любой человек, я склонен ошибиться, неправильно говорить. Может, от обиды. Но я здесь, других разговоров быть не может. Я здесь, Валерий Георгиевич пригласил. Я безумно счастлив очутиться в сборной России. Много игроков поменялось, но требования остались те же. Есть вещи, которые я неплохо понимаю с давних времен, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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