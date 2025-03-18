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Артём Дзюба подтвердил, что будет капитаном на матче сборной России с Гренадой

Артём Дзюба подтвердил, что будет капитаном на матче сборной России с Гренадой
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Нападающий сборной России Артём Дзюба подтвердил, что выйдет в качестве капитана национальной команды на товарищеский матч с Гренадой (19 марта).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие чувства от первого выхода на тренировку? Вы действительно капитан?
— Ощущения были непривычные, забытые, но требования всегда одни. Я всегда стараюсь быть на позитиве. Тренировка — именно тот момент, где надо правильно подготовиться. Я самый возрастной, мне особенно надо следить. По капитанству, если все будет нормально, то Карпин сказал, что буду капитаном. Вызвал меня, мы всё обсудили. Это неожиданно, как и для вас, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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Как сборная России играет при Карпине:

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