Артём Дзюба подтвердил, что будет капитаном на матче сборной России с Гренадой

Нападающий сборной России Артём Дзюба подтвердил, что выйдет в качестве капитана национальной команды на товарищеский матч с Гренадой (19 марта).

— Какие чувства от первого выхода на тренировку? Вы действительно капитан?

— Ощущения были непривычные, забытые, но требования всегда одни. Я всегда стараюсь быть на позитиве. Тренировка — именно тот момент, где надо правильно подготовиться. Я самый возрастной, мне особенно надо следить. По капитанству, если все будет нормально, то Карпин сказал, что буду капитаном. Вызвал меня, мы всё обсудили. Это неожиданно, как и для вас, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Как сборная России играет при Карпине: