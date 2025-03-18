Дзюба: будет великое событие, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о возможном будущем снайперском рекорде нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Сравнивать футбол и хоккей — это разное. Овечкин идёт в погоне в НХЛ. Если бы я шёл в погоне за рекордом Ширера, то это было другое. Но футбол нельзя принижать. Мы общаемся с Овечкиным. Будет великое событие, когда он побьёт рекорд», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Александра Овечкина 1476 матчей, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач. От снайперского рекорда Гретцки россиянина отделяет семь голов.