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«Сам себе закрывать двери не буду». Дзюба — о возможном завершении карьеры в сборной

«Сам себе закрывать двери не буду». Дзюба — о возможном завершении карьеры в сборной
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Нападающий национальной команды России Артём Дзюба перед матчем с Гренадой ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной после установления рекорда. Команды встретятся в среду, 19 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Можно ли сказать, что завершите карьеру в сборной после установления рекорда?
— Всё возможно. Очень нелегко говорить. Большая ответственность, чтобы выйти и думать об игре, а не о том, чтобы забить. Понятно, может, соперник будет позволять, но надо играть правильно. Главное — не зацикливаться на этом мяче. Если не получится забить, вы будете злорадствовать. Если буду нужен сборной, всегда готов. Закрывать двери сам себе не буду. Нужно соответствовать сборной. Не могу сказать. Сейчас все мысли — о матче. Думать о чём-то другом и фантазировать даже не хочется, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной, который на данный момент он делит с Александром Кержаковым (30).

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