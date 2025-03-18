Мбаппе ответил, думал ли он бросить футбол на фоне неудач в «Реале» и личной жизни

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, не задумывался ли он бросить футбол в начале нынешнего сезона, когда испытывал проблемы с адаптацией в стане «сливочных». Напомним, минувшей осенью французский футболист также был среди подозреваемых в изнасиловании девушки.

– В определённый период дела в «Реале», как и в вашей жизни, шли не очень хорошо. Вы ни на минуту не задумывались о том, чтобы всё бросить?

– Нет, никогда. Никогда, никогда, никогда. Я не знаю ни одного футболиста, каким качественным он бы ни был, чья карьера прошла бы гладко. Тяжёлое время может быть у любого игрока. В такие моменты нужно абстрагироваться и работать. Это и случилось со мной. Я смог вернуть форму гораздо быстрее, чем думали многие. Теперь нужно продолжать, потому что подниматься по склону легко, но оставаться на вершине сложнее всего, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

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