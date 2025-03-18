Валерий Карпин: у Гренады все футболисты выше, чем вратарь Брунея
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, с кем из соперников российской национальной команды можно сравнить Гренаду. В среду, 19 марта, команда Карпина встретится с Гренадой в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— С кем из соперников сборной России можно сравнить Гренаду?
— По рейтингу ФИФА — Бруней. Но понятно, что эта команда выше уровнем, чем Бруней. Посмотрим, как будет завтра. Все футболисты 1,9 метра, а не как вратарь Брунея — 1,7 метра», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.
Напомним, 15 ноября 2024 года состоялся товарищеский матч между сборными России и Брунея. Команда Карпина победила со счётом 11:0.
Как сборная России играет при Карпине:
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