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Дзюба: всегда следил за Кержаковым, рос на этом — сделаю всё, чтобы побить рекорд

Дзюба: всегда следил за Кержаковым, рос на этом — сделаю всё, чтобы побить рекорд
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Нападающий национальной команды России Артём Дзюба рассказал, какой рекорд для него более ценный — в сборной или за всю карьеру. В среду, 19 марта, команда Валерия Карпина встретится со сборной Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какой рекорд более ценный — в сборной России или за всю карьеру?
— Нельзя разделять такие вещи. В сборной я понимал, что это возможно, а за карьеру, думал, будет очень трудно. В какой-то момент понял, что там проще, чем в сборной. Кто бы мог подумать, что я буду рядом сидеть с Карпиным сейчас? Я всегда следил за Кержаковым, который является бомбардиром Всея Руси, рос на этом. Кержаков — это бил, бью и буду бить. Я всё-таки другого плана футболист, мне всегда и передачи нравилось отдавать.

Я сделаю всё возможное или невозможное, чтобы побить рекорд, но не во вред команде. Можно вспомнить момент, когда Овечкин покатил шайбу на хет-трик Протасу. Вы говорите о рекордах, а моя задача — подойти к этому матчу с холодной головой, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной. Ранее Дзюба забил 234-й гол в карьере, что сделало его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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