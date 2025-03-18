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Карпин: мы поговорили с Глушенковым — он хочет приезжать в сборную России

Карпин: мы поговорили с Глушенковым — он хочет приезжать в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, хочет ли нападающий «Зенита» Максим Глушенков выступать за сборную России.

— Был ли разговор с Глушенковым?
— Мы поговорили, я удовлетворён его ответом. Он хочет приезжать в сборную России, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

25-летний Глушенков дебютировал за сборную России при Карпине в 2022 году, но позднее в неё не приезжал из-за различных обстоятельств.

В нынешнем сезоне Максим сыграл за «Зенит» 16 встреч во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год.

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