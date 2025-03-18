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Артём Дзюба: вы все хотите, чтобы я завершил карьеру? Потерпите чуть-чуть

Артём Дзюба: вы все хотите, чтобы я завершил карьеру? Потерпите чуть-чуть
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Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, завершит ли он карьеру, если побьёт рекорд бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

— Если побьёшь рекорд Лоськова, завершишь карьеру?
— Не понимаю, вы все хотите, чтобы я завершил карьеру? Потерпите чуть-чуть, осталось немножко. У меня три очка до рекорда, но сейчас мысли о другом. Сейчас я не думаю о Лоськове, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Лоськов — рекордсмен чемпионатов России по набранным очкам по системе «гол+пас». Полузащитник отыграл почти 20 лет и за это время оформил 265 (120+145) результативных действий.

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