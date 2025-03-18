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Карпин высказался о желании Александра Мостового вернуться в сборную России

Карпин высказался о желании Александра Мостового вернуться в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на шутку известного экс-футболиста Александра Мостового, который заявил, что готов к вызову в национальную команду, и опубликовал видео с ироничной отсылкой на вызов 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи с Гренадой и Замбией.

Александр Мостовой захотел вернуться в сборную, чтобы побить рекорд. Рассматривали ли это?
— Вы хотите, чтобы в сборную вызывал всех, кто не в себе? Зачем вызывать ещё одного скуфа? У нас много футболистов около 55 лет, которых можно вызвать, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Накануне 36-летний Дзюба забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Вероятно, ради этого он и получил вызов в сборную.

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