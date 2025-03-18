«Звёзды что-то знают». Артём Дзюба — о возвращении в сборную России

Нападающий сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о влиянии звёзд на его возвращение в национальную команду. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой.

— Помогли ли вам звёзды вернуться в сборную России?

— Судя по всему, звёзды что-то знают, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной, который на данный момент он делит с Александром Кержаковым (30).