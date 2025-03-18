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«Звёзды что-то знают». Артём Дзюба — о возвращении в сборную России

«Звёзды что-то знают». Артём Дзюба — о возвращении в сборную России
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Нападающий сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос о влиянии звёзд на его возвращение в национальную команду. В среду, 19 марта, сборная России встретится с Гренадой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Помогли ли вам звёзды вернуться в сборную России?
— Судя по всему, звёзды что-то знают, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, Дзюба был вызван в состав национальной команды впервые с 2021 года. На текущий момент на счету нападающего 30 голов за сборную России. Один забитый мяч отделяет Дзюбу от звания лучшего бомбардира в истории сборной, который на данный момент он делит с Александром Кержаковым (30).

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