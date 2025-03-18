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Карпин прокомментировал слова Гурцкая, что тренер прогнулся под давлением РФС

Карпин прокомментировал слова Гурцкая, что тренер прогнулся под давлением РФС
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о словах известного футбольного агента Тимура Гурцкая о том, что его вынудили вызвать нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду на мартовский сбор.

— Гурцкая сказал, что «Валеру нагнули», когда он вызвал Дзюбу в сборную. Как прокомментируете?
— А кто именно нагнул же? Расскажите ваши догадки. Кто же мог нагнуть из РФС? Я уже вам всё рассказал. Почему вам трудно поверить, что это могло произойти, как я вам сказал?

— Я никогда не думал, что увидим Карпина и Дзюбу рядом. Сам Артём говорил, что при вас в сборную не попадёт.
— Прошло 10 лет, люди меняются, мне так захотелось. Артём это заслужил, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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