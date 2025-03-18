Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба — о Гурцкая: сидит с вертолётика что-то рассуждает, не разбираясь в футболе

Дзюба — о Гурцкая: сидит с вертолётика что-то рассуждает, не разбираясь в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба высказался о футбольном эксперте Тимуре Гурцкая.

«Гурцкая говорит разные вещи про меня и Соболева. Одно дело, когда человеку 23 года, а тут ему 50 с лишним. Он сидит с вертолётика и что-то рассуждает, не разбираясь в футболе», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме
Гурцкая: по характеру Соболев и Дзюба, может быть, одинаково мерзкие

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android