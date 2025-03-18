Дзюба — о Гурцкая: сидит с вертолётика что-то рассуждает, не разбираясь в футболе

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба высказался о футбольном эксперте Тимуре Гурцкая.

«Гурцкая говорит разные вещи про меня и Соболева. Одно дело, когда человеку 23 года, а тут ему 50 с лишним. Он сидит с вертолётика и что-то рассуждает, не разбираясь в футболе», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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