Миллер: если кто‑то скажет, что VAR — объективная объективность — не верь ушам своим

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился мнением о словах председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который ранее заявил, что нельзя девальвировать турнирную борьбу в чемпионате России и становиться заложником судейских решений, а для этого необходимо чётко понять, работает или нет система офсайдных линий и как именно она действует.

— Как вы прокомментируете развёрнутую оценку, которую председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Иванович Медведев дал судейству в матче «Спартак» — «Зенит»?

— Александр Иванович Медведев правду-матку рубит, он это любит. Ему это нравится. А если абсолютно серьёзно, то объективность VAR при определении офсайдных линий — это субъективная данность. И если кто-то скажет что VAR — объективная объективность — не верь ушам своим. Но так не скажет ни один высокопрофессиональный футбольный эксперт, если он уважает своё собственное мнение и в трезвом уме (улыбается). Вот так. Так что два — «Краснодар» и «Зенит». Один — «Спартак». И, конечно, никто ещё не знает, чем эта история может закончиться. «Зенит» — чемпион! — приводит слова Миллера официальный сайт «Зенита».

Ранее Медведев сообщил, что «Зенит» будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) по моменту со вторым забитым мячом красно-белых.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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