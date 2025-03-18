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Юношеская сборная России проведёт два товарищеских матча с Оманом

Юношеская сборная России проведёт два товарищеских матча с Оманом
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Юношеская сборная России проведёт два товарищеских матча со сборной Омана U17. Встречи состоятся 19 и 21 марта в Омане. Об этом сообщает официальный сайт РФС. Всего для участия в учебно-тренировочных сборах тренерский штаб вызвал 19 футболистов.

«Первый сбор у нас прошёл в феврале в Минске. Мы принимали участие в международном турнире «Кубок развития» и заняли первое место. Второй сбор проводим в Омане, планируются две товарищеские игры с местной сборной. Не обошлось без травм, но удалось собрать практически основной состав команды», — приводит слова главного тренера Станислава Коротаева пресс-служба РФС.

Так как в стране проходит Рамадан, оба матча начнутся в 22 часа по местному времени (21:00 мск).

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