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Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Умярова в сборную России

Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Умярова в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборную.

— Какова причина невызова Умярова в сборную России?
— Мы хотели посмотреть других футболистов. Был Кисляк и он. Подходит ли Умяров по уровню сборной России? На это надо смотреть в сборной, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Напомним, сборная России проведёт два товарищеских матча с командами Гренады и Замбии. Они состоятся 19 и 25 марта соответственно.

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