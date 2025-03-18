Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал Умярова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в сборную.

— Какова причина невызова Умярова в сборную России?

— Мы хотели посмотреть других футболистов. Был Кисляк и он. Подходит ли Умяров по уровню сборной России? На это надо смотреть в сборной, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Напомним, сборная России проведёт два товарищеских матча с командами Гренады и Замбии. Они состоятся 19 и 25 марта соответственно.