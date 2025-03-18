Карпин: вся Россия будет счастлива, когда Овечкин и Дзюба побьют рекорды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, следят ли в национальной команде за нападающим хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Конечно, следим за Овечкиным. Никто не задумывался, что кто-то может побить рекорд Гретцки, а сейчас Овечкин в восьми шайбах. Вся Россия будет счастлива, когда он побьёт рекорд. То же самое касается и рекорда Дзюбы. Надеюсь, Артём забьёт завтра на первой минуте», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Александра Овечкина 1476 матчей, в которых он забил 887 голов и сделал 717 результативных передач. От снайперского рекорда Гретцки россиянина отделяет семь голов.

Дзюба наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России. Оба форварда забили по 30 голов в её составе.

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Как сборная России играет при Карпине: