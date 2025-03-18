«Как же кайфово видеть этот дуэт». РПЛ — о совместной пресс-конференции Карпина и Дзюбы

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на совместную пресс-конференцию главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего национальной команды Артёма Дзюбы, которую они дали в преддверии товарищеского матча с Гренадой (19 марта).

«Как же кайфово видеть этот дуэт.

Завтра увидим в деле с Гренадой: Валерий Георгиевич будет руководить, Артём Сергеевич выведет сборную на матч в качестве капитана», — написала пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

При этом телеграм-канал РПЛ сопроводил свою публикацию отрывком с данной пресс-конференции.

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 встреч во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.

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