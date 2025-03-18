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Главный тренер сборной Гренады высказался о матче со сборной России

Главный тренер сборной Гренады высказался о матче со сборной России
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится в среду, 19 марта, начало запланировано на 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какой настрой? Есть ли задача обыграть сборную России?
— Это исторический момент для команды и народа Гренады. Мы очень рады играть с такой высококлассной командой. Сейчас мы продолжаем упорно и интенсивно тренироваться.

— Дзюба может побить рекорд. Будет ли особая установка?
— Нет. Играет команда против команды. Когда все играют дисциплинированно и продуманно, то нет проблем, — передает слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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