Главный тренер сборной Гренады высказался о матче со сборной России

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте поделился мнением о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится в среду, 19 марта, начало запланировано на 20:00 мск.

— Какой настрой? Есть ли задача обыграть сборную России?

— Это исторический момент для команды и народа Гренады. Мы очень рады играть с такой высококлассной командой. Сейчас мы продолжаем упорно и интенсивно тренироваться.

— Дзюба может побить рекорд. Будет ли особая установка?

— Нет. Играет команда против команды. Когда все играют дисциплинированно и продуманно, то нет проблем, — передает слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.