Пети — о выборе между Месси и Роналду: это как спрашивать, какой суперкар нравится больше

Легендарный французский экс-футболист Эммануэль Пети заявил, что не может сделать выбор между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду приближается к отметке в 1000 голов, но я никогда не смогу выбрать между ним и Лионелем Месси. Это всё равно, что спросить, какой суперкар вам нравится больше всего, какая еда или какая красивая женщина. Месси, Роналду, Пеле, Диего Марадона, Мишель Платини, Зинедин Зидан. Не спрашивайте меня! Я люблю их всех», — приводит слова Пети Goal.

Ранее 40-летний Роналду забил свой 928-й гол в карьере. Всего на его счету 793 гола на клубном уровне, ещё 135 — в составе сборной Португалии.

Месси в свою очередь является самым титулованным футболистом в истории. На счету 37-летнего аргентинца 46 командных наград, а также 56 индивидуальных.