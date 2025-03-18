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Тренер сборной Гренады: матч с Россией — возможность подняться на новый уровень

Тренер сборной Гренады: матч с Россией — возможность подняться на новый уровень
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией, который состоится в среду, 19 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это одна из причин, почему мы здесь. Это возможность футболистов показать себя и подняться на более высокий уровень. У нас на острове много талантливой молодежи, которая должна показывать себя» — передаёт слова Модесте корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 25 марта подопечные Валерия Карпина встретится в товарищеском матче с Замбией.

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