«Он нанёс вред моей репутации». Куртуа высказался о конфликте с Доменико Тедеско

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о конфликте с экс-тренером «красных дьяволов» Доменико Тедеско, из-за которого он летом 2023 года приостановил выступления в национальной команде. СМИ сообщали, что конфликт произошёл, поскольку в отсутствие полузащитника Кевина Де Брёйне Тедеско не назначил Куртуа капитаном сборной.

«Капитанская повязка никогда не была проблемой. Это была лишь последняя капля, которая переполнила чашу терпения.

Проблема с этим человеком [Тедеско] была более глобальной. Он представил ситуацию в негативном ключе, нанёс вред моей репутации. Я потерял доверие к нему.

Я допускал ошибки и не был готов на 100% после долгого сезона. У меня были небольшие физические проблемы, и это давало знать о себе. Я был единственным капитаном, присутствовавшим [в расположении сборной] на тот момент. Он так и не поговорил со мной. Я негодовал, когда он объявил, что у меня не будет повязки. Я почувствовал, что этот человек меня не уважает. Знаю, что у меня непростой характер, могу отреагировать эмоционально.

Произошедшее должно было остаться внутри команды. Мне было невозможно вернуться в сборную. Федерация могла бы решить ситуацию иначе. К тому же я получил травму и вернулся только в конце сезона. Я сыграл четыре матча и финал Лиги чемпионов и не был готов к Евро-2024», — приводит слова Куртуа L'Équipe.

Тедеско занимал должность главного тренера сборной Бельгии с февраля 2023 года по январь 2025 года. 24 января 2025 года «красных дьяволов» возглавил Руди Гарсия, при котором Куртуа вернулся в национальную команду.

Материалы по теме Гарсия высказался о первом вызове Куртуа в сборную Бельгии после конфликта с Тедеско

Самые скандальные футболисты в истории: