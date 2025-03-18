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Нападающий «Ромы» Дибала получил травму и выбыл минимум на месяц — Il Tempo

Нападающий «Ромы» Дибала получил травму и выбыл минимум на месяц — Il Tempo
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Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала пропустит несколько недель из-за травмы, полученной в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:0). Об этом сообщает Il Tempo.

Италия — Серия А . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Довбик – 62'    

По информации источника, у 31-летнего футболиста выявлена травма полусухожильной мышцы левого бедра. Отмечается, что игрок также пропустит отборочные матчи ЧМ-2026 национальной команды с Уругваем (22 марта) и Бразилией (26 марта).

Напомним, форвард вышел на замену на 63-й минуте встречи, но уже через 12 минут покинул поле из-за боли в ноге.

В текущем сезоне Дибала провёл 36 встреч за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

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