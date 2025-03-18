Мбаппе ответил, считает ли он капитанскую повязку в сборной «бесполезной нагрузкой»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к роли капитана в национальной команде.

– Разве эта [капитанская] повязка – не бесполезная нагрузка?

– Возможно, некоторые так и думают, но я никогда не рассматривал повязку как нагрузку. Напротив, это скорее гордость, дополнительная ответственность, а не бремя. Речь всё же идёт о капитанской повязке сборной Франции! Не следует пренебрегать ей и тем, что она представляет собой. Буду продолжать носить её с гордостью и с желанием добиться триумфа этой сборной Франции, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

В составе сборной Франции Мбаппе принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился 48 голами и 35 результативными передачами.

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