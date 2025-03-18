В АПЛ со следующего сезона будут играть мячами Puma, которые критиковал Артета

Пресс-служба английской Премьер-лиги на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщила, что с сезона-2025/2026 в турнире будут играть мячами от немецкой компании Puma, которые используются в этом сезоне в Кубке английской лиги. Ранее главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета раскритиковал эти мячи.

«Мы рады сообщить, что Puma станет официальным поставщиком мячей английской Премьер-лиги с начала сезона-2025/2026», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 70 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 58 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 54 очка. В топ-5 входят «Челси», у которого 49 очков, и «Манчестер Сити» с 48 очками.