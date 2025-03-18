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«Я счастлив в России». Игрок «Спартака» Угальде — об интересе от топ-клубов Европы

«Я счастлив в России». Игрок «Спартака» Угальде — об интересе от топ-клубов Европы
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны европейских грандов.

«То, что они [слухи] говорят обо мне в положительном ключе, означает, что я всё делаю правильно. Я не придаю большого значения слухам о других клубах, ведь сейчас мы [«Спартак»] находимся на решающем этапе сезона. У нас осталось 12 финалов с учётом чемпионата и Кубка, я сосредоточен на этом. Если в будущем представится такая возможность [перейти в топ-клуб], то она будет воспринята положительно. Но на текущий момент я очень счастлив в России», — сказал Угальде в эфире ESPN.

Минувшей зимой в СМИ появлялись слухи об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити», «Челси» и других топ-клубов Европы.

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