Манфред Угальде: работаю изо дня в день, чтобы попасть в АПЛ, это лучшая лига мира

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что однажды мечтает попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

«Это моя мечта — играть в английской Премьер-лиге, которая является лучшим чемпионатом в мире. Но всему своё время. Я работаю изо дня в день, чтобы попасть туда», — приводит слова Угальде Teletica.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Как появился «Спартак»: