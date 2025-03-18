Алессандро Дель Пьеро заявил, что «Ювентус» находится в очень плохом состоянии

Легенда итальянского футбольного клуба «Ювентус» Алессандро Дель Пьеро заявил, что команда находится в плохом состоянии и что ей не хватает реакции.

«Команда находится в очень плохом состоянии, и это совершенно не отражает дух «Ювентуса». Можно выигрывать или проигрывать, но всегда нужно делать это с высоко поднятой головой. Никто из тех, кто был на поле, не может спокойно сказать, что полностью выложился.

Никакой реакции на поле, никакой реакции на скамейке: первые три замены – это три защитника! Семь пропущенных голов за два матча – тут нечего комментировать. «Ювентусу» не хватает стабильности в составе. Мотта каждый раз выпускает на поле разную команду.

Для того чтобы бороться за четвёртое место, нужна реакция. В клубе говорят, что это главная цель, но для «Ювентуса» это должно быть минимальной задачей», – приводит слова Дель Пьеро Calciomercato со ссылкой на Sky Sport.

«Ювентус» набрал 52 очка в 29 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.