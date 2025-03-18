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«Антифутбольная трактовка». Аршавин — о руке Эраковича в штрафной в матче со «Спартаком»

«Антифутбольная трактовка». Аршавин — о руке Эраковича в штрафной в матче со «Спартаком»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об эпизоде, произошедшем во втором тайме матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1), когда мяч попал в руку защитнику Страхине Эраковичу в штрафной площади сине-бело-голубых, отскочив от его ноги. Главный судья встречи Сергей Иванов не зафиксировал нарушение в этом моменте.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Антифутбольная трактовка. Считаю, что за технический брак игрок должен наказываться пенальти. Это бред. Считай, это всё то, чему учат в детской школе. По идее игрок наказывается за брак и за то, что плохо принимает мяч. А если мы это поддерживаем и футбольные трактовки это поддерживают, то мне не нужно хорошо принимать мяч, я сразу в руку себе принимаю и рукой кладу мяч вниз. Это просто антифутбол», — сказал Аршавин в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. «Зенит» после аналогичного количества матчей РПЛ также заработал 43 очка, но располагается на третьей строчке. В следующем туре красно-белые встретятся с «Ахматом» (30 марта), а сине-бело-голубые — с «Рубином» (30 марта).

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