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Полиция Шотландии расследует действия нападающего «Рейнджерс» в матче с «Селтиком»

Полиция Шотландии расследует действия нападающего «Рейнджерс» в матче с «Селтиком»
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Полиция Шотландии ведёт расследование в отношении нападающего «Рейнджерс» Вацлава Черны, который в концовке матча с «Селтиком» (3:2) в рамках 30-го тура шотландской Премьер-лиги во время празднования гола разбрызгивал воду в сторону болельщиков. Об этом сообщает Sky Sports.

Шотландия — Премьер-лига . 30-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Селтик
Глазго
Окончен
2 : 3
Рейнджерс
Глазго
0:1 Раскин – 4'     0:2 Диоманде – 37'     1:2 Маэда – 48'     2:2 Хататэ – 74'     2:3 Игамане – 88'    

По информации СМИ, после того как нападающий «Рейнджерс» Хамза Игамане на 88-й минуте забил третий мяч своей команды и вывел её вперёд, его одноклубник Вацлав Черны бурно отпраздновал забитый мяч, разбрызгивая воду в сторону болельщиков. Эти действия вызвали бурную реакцию со стороны фанатов и вынудили вмещаться сотрудников службы безопасности и полицию. После встречи сотрудники правоохранительных органов сообщили, что ведут расследование инцидента.

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