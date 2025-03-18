Полиция Шотландии расследует действия нападающего «Рейнджерс» в матче с «Селтиком»

Полиция Шотландии ведёт расследование в отношении нападающего «Рейнджерс» Вацлава Черны, который в концовке матча с «Селтиком» (3:2) в рамках 30-го тура шотландской Премьер-лиги во время празднования гола разбрызгивал воду в сторону болельщиков. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, после того как нападающий «Рейнджерс» Хамза Игамане на 88-й минуте забил третий мяч своей команды и вывел её вперёд, его одноклубник Вацлав Черны бурно отпраздновал забитый мяч, разбрызгивая воду в сторону болельщиков. Эти действия вызвали бурную реакцию со стороны фанатов и вынудили вмещаться сотрудников службы безопасности и полицию. После встречи сотрудники правоохранительных органов сообщили, что ведут расследование инцидента.