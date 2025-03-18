Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски — о судьях в Ла Лиге: иногда они дают играть не столько грубо, сколько грязно

Левандовски — о судьях в Ла Лиге: иногда они дают играть не столько грубо, сколько грязно
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что судьи в Ла Лиге позволяют вести грязную игру.

«Я понимаю, что команды пытаются каким-то образом помешать нам, но иногда судьи тоже это допускают. Нам всегда говорят, что есть рамки, однако сами используют их странным образом, поэтому ты никогда до конца не поймёшь, где находятся эти рамки.

Думаю, что арбитры должны продвигать более атакующий футбол. Иногда судьи позволяют играть не столько грубо, сколько грязно. Если кто-то играет жёстко, это приемлемо, но, если тебя хватают, валят на землю, это, на мой взгляд, уже перебор», – приводит слова Левандовского Marca со ссылкой на Barca One.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Левандовски пожаловался на бессонницу после камбэка «Барселоны» в матче с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android