Левандовски — о судьях в Ла Лиге: иногда они дают играть не столько грубо, сколько грязно

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что судьи в Ла Лиге позволяют вести грязную игру.

«Я понимаю, что команды пытаются каким-то образом помешать нам, но иногда судьи тоже это допускают. Нам всегда говорят, что есть рамки, однако сами используют их странным образом, поэтому ты никогда до конца не поймёшь, где находятся эти рамки.

Думаю, что арбитры должны продвигать более атакующий футбол. Иногда судьи позволяют играть не столько грубо, сколько грязно. Если кто-то играет жёстко, это приемлемо, но, если тебя хватают, валят на землю, это, на мой взгляд, уже перебор», – приводит слова Левандовского Marca со ссылкой на Barca One.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и тремя результативными передачами.