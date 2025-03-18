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Карпин: я живу и собираюсь жить в Москве, если не приму какой‑нибудь «Ростов» опять

Карпин: я живу и собираюсь жить в Москве, если не приму какой‑нибудь «Ростов» опять
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном переезде на постоянное место жительства в Эстонию.

– Вы можете перебраться на ПМЖ в Эстонию? Можете прокомментировать?
– А что комментировать? Я живу и собираюсь жить в Москве. Если не приму какой‑нибудь «Ростов» опять. Предсказать мой уход из клуба было несложно, сколько раз я повторял… Вы не верили, а это случилось, — сказал Карпин на пресс-конференции сборной России.

Карпин занимал должность главного тренера «Ростова» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. В январе 2024 года Дарья Карпина, супруга Валерия Карпина, сообщила, что вместе с детьми вернётся жить в Эстонию. 56-летний специалист занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года. За этот период российская национальная команда приняла участие в 20 матчах во всех турнирах.

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