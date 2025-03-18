Агент Войцеха Щенсны заявил, что футболист близок к продлению контракта с «Барселоной»

Джонатан Барнетт, агент вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсны, сообщил, что футболист и каталонский клуб обсуждают продление контракта.

«Мы легко достигнем соглашения с клубом о продлении контракта. Войцех счастлив в «Барсе», а «Барса» счастлива с ним, так что это будет легко», — приводит слова агента футболиста Барнетта инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.