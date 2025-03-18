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Мбаппе: разве Родри — игрок уровня «Золотого мяча»? Я думал, что награду получит Винисиус

Мбаппе: разве Родри — игрок уровня «Золотого мяча»? Я думал, что награду получит Винисиус
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Нападающий мадридского «Реал» Килиан Мбаппе выразил сомнение, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри является футболистом уровня «Золотого мяча». Испанский хавбек выиграл эту награду по итогам минувшего сезона, одноклубник Мбаппе Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании.

– Является ли [Усман] Дембеле потенциальным обладателем «Золотого мяча» и игроком, способным составить вам конкуренцию в этом плане?
– А каким должен быть футболист, достойный «Золотого мяча»? Является ли для вас Родри игроком уровня «Золотого мяча»? Я думал, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу, но в итоге его получил Родри. Если бы я сказал что-то подобное три месяца назад, то вы ответили бы мне: «О чём ты говоришь?».

Сегодня мы просто не знаем, кто получит «Золотой мяч». Однако все футболисты должны иметь возможность быть вознаграждёнными, даже вратари, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

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