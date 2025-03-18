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Сборная Гренады перед матчем со сборной России получила разрешение от Великобритании

Сборная Гренады перед матчем со сборной России получила разрешение от Великобритании
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте заявил, что его команда получила разрешение от Великобритании для проведения товарищеского матча с национальной командой России, который состоится в среду, 19 марта. Стоит отметить, что Гренада входит в Содружество наций, членами которого являются Великобритания и её бывшие колонии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы действуем согласно протоколу и всем процедурам. Мы получили все разрешения», — сказал Модесте на пресс-конференции сборной Гренады.

Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 25 марта подопечные Валерия Карпина встретится в товарищеском матче с Замбией.

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