Сборная Гренады перед матчем со сборной России получила разрешение от Великобритании
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Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте заявил, что его команда получила разрешение от Великобритании для проведения товарищеского матча с национальной командой России, который состоится в среду, 19 марта. Стоит отметить, что Гренада входит в Содружество наций, членами которого являются Великобритания и её бывшие колонии.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы действуем согласно протоколу и всем процедурам. Мы получили все разрешения», — сказал Модесте на пресс-конференции сборной Гренады.
Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). 25 марта подопечные Валерия Карпина встретится в товарищеском матче с Замбией.
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