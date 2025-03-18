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Бруну Фернандеш ответил Рою Кину, подвергшему критике капитана «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш ответил Рою Кину, подвергшему критике капитана «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на слова экс-игрока «красных дьяволов» Роя Кина, ранее усомнившегося в лидерских качествах португальца.

«Конечно, неприятно слышать такое о себе. Думаю, никому это не понравится. В то же время подобное мотивирует и заставляет задуматься, что люди считают, будто тебе есть ещё над чем поработать.

Нужно воспринимать критику позитивно. Я очень уважаю Роя Кина. Считаю, что он был одним из лучших капитанов в истории клуба. Также Кин был потрясающим футболистом для команды, которая выиграла практически всё.

У него есть мнение обо мне как об игроке и капитане. Я должен это уважать. Стараюсь делать всё по-своему, чтобы быть не лучшим капитаном, а [хорошим] человеком и товарищем по команде. Делаю это каждый день. Стараюсь быть примером во всём, что делаю, как на тренировках, так и на поле.

Но очевидно, что не всем это понравится, не все будут думать одинаково. Я уважаю мнение каждого и должен признать, что есть возможности для улучшения моей игры и роли лидера», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

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