«Аль-Наср» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» — Give me Sport

«Аль-Наср» проявляет интерес к центральному защитнику лондонского «Арсенала» Габриэлу Магальяйнсу. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, саудовский клуб планирует сделать предложение о трансфере этим летом. Отмечается, что клуб уже связался с игроком и выразил готовность предложить зарплату в размере € 20 млн за сезон — это в три раза больше, чем игрок получает в «Арсенале».

Уточняется, что сам футболист намерен завершить сезон в составе «канониров», при этом готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Магальяйнс провёл 41 матч за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.