«Уже завтра». Дзюба выложил фото из раздевалки в преддверии игры сборной России с Гренадой

Нападающий сборной России Артём Дзюба в своём телеграм-канале поделился собственной фотографией из раздевалки, сопроводив её следующим комментарием: «Уже завтра...»

Фото: Михаил Шапаев, РФС

В среду, 19 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Гренады. Игра пройдёт на домашней арене московского «Динамо» — «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

На текущий момент Дзюба делит первую строчку в списке лучших бомбардиров российской национальной команды с экс-нападающим «Зенита» Александром Кержаковым. Оба игрока забили по 30 голов. В случае если Дзюба поразит ворота Гренады, он единолично станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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