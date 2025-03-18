Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уже завтра». Дзюба выложил фото из раздевалки в преддверии игры сборной России с Гренадой

«Уже завтра». Дзюба выложил фото из раздевалки в преддверии игры сборной России с Гренадой
Комментарии

Нападающий сборной России Артём Дзюба в своём телеграм-канале поделился собственной фотографией из раздевалки, сопроводив её следующим комментарием: «Уже завтра...»

Фото: Михаил Шапаев, РФС

В среду, 19 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Гренады. Игра пройдёт на домашней арене московского «Динамо» — «Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На текущий момент Дзюба делит первую строчку в списке лучших бомбардиров российской национальной команды с экс-нападающим «Зенита» Александром Кержаковым. Оба игрока забили по 30 голов. В случае если Дзюба поразит ворота Гренады, он единолично станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Материалы по теме
«Как же кайфово видеть этот дуэт». РПЛ — о совместной пресс-конференции Карпина и Дзюбы

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android