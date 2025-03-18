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Карпин — перед матчем со сборной Гренады: Дзюба — сигма‑бой, а я скуф уже

Карпин — перед матчем со сборной Гренады: Дзюба — сигма‑бой, а я скуф уже
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сравнении нападающего «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбы с героем популярного трека «Сигма‑бой».

— Правда, что Мостовой и Круговой не сыграют завтра из‑за вчерашнего видео? И кто из вас сигма‑бой — вы или Дзюба?
— Ещё неизвестно, сыграют или нет. Точно не из-за сигма‑боя, я сам вчера был сигма‑боем. Артём младше меня на 20 лет, соответственно, он сигма‑бой, а я скуф уже, — казал Карпин на пресс-конференции сборной России.

Ранее актриса Мария Горбань написала на своей странице в соцсети, что Артём Дзюба является главным сигма-боем в российском футболе.

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