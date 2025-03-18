Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хусанов, Палмер, Исак — в десятке самых подорожавших игроков АПЛ по версии Transfermarkt

Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов английской Премьер-лиги по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке занял полузащитник «Челси» Коул Палмер, прибавивший в стоимости на € 40 млн. На второй строчке расположился нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, подорожавший на € 25 млн. Замыкает тройку лидеров вингер «Арсенала» Итан Нванери (+ € 25 млн).

Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Коул Палмер («Челси», € 130 (+40) млн). Александер Исак («Ньюкасл», € 100 (+25) млн). Итан Нванери («Арсенал», € 55 (+25) млн). Деан Хёйсен («Борнмут», € 42 (+24) млн). Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», € 35 (+23) млн). Нико Гонсалес («Манчестер Сити», € 40 (+22) млн). Майлз Льюис-Скелли («Арсенал», € 28 (+18) млн). Витор Рейс («Манчестер Сити», € 30 (+16) млн). Омар Мармуш («Манчестер Сити», € 75 (+15) млн). Райан Гравенберх («Ливерпуль», € 70 (+15) млн).

Материалы по теме Видео Защитнику «Манчестер Сити» Хусанову подарили дорогую машину в Узбекистане

Сколько зарабатывают футболисты: