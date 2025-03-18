Хусанов, Палмер, Исак — в десятке самых подорожавших игроков АПЛ по версии Transfermarkt
Известный интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов английской Премьер-лиги по итогам промежуточного обновления.
Первое место в списке занял полузащитник «Челси» Коул Палмер, прибавивший в стоимости на € 40 млн. На второй строчке расположился нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, подорожавший на € 25 млн. Замыкает тройку лидеров вингер «Арсенала» Итан Нванери (+ € 25 млн).
Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
- Коул Палмер («Челси», € 130 (+40) млн).
- Александер Исак («Ньюкасл», € 100 (+25) млн).
- Итан Нванери («Арсенал», € 55 (+25) млн).
- Деан Хёйсен («Борнмут», € 42 (+24) млн).
- Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», € 35 (+23) млн).
- Нико Гонсалес («Манчестер Сити», € 40 (+22) млн).
- Майлз Льюис-Скелли («Арсенал», € 28 (+18) млн).
- Витор Рейс («Манчестер Сити», € 30 (+16) млн).
- Омар Мармуш («Манчестер Сити», € 75 (+15) млн).
- Райан Гравенберх («Ливерпуль», € 70 (+15) млн).
Сколько зарабатывают футболисты:
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