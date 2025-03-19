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Куртуа прокомментировал решение Кастельса уйти из сборной Бельгии из-за его возвращения

Куртуа прокомментировал решение Кастельса уйти из сборной Бельгии из-за его возвращения
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Вратарь мадридского «Реала» сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал решение голкипера «Аль-Кадисии» Коэна Кастельса уйти из национальной команды. Напомним, Кастельс заявил, что уйдет из сборной Бельгии из-за возвращения Куртуа.

«Я понимаю, что он недоволен потерей роли первого номера в сборной. Он имеет право принимать собственные решения. Он высказывал некоторую критику, но я не думаю, что остальные члены команды разделяют его мнение. Если кто-то хочет мне что-то сказать, я предпочитаю, чтобы они говорили это мне в лицо. Вот как я предпочитаю работать», – приводит слова Куртуа Relevo.

Куртуа перестал выступать за национальную команду с 2023 года из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско. После того как игрок «Реала» приостановил карьеру в сборной, Кастельс стал её основным вратарём. В январе 2025 года Тедеско был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии. В феврале новый тренер команды Руди Гарсия объявил о возвращении Куртуа в сборную.

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