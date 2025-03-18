Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В прошлом сезоне нас ждали в финале». Мбаппе — о возможной встрече «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ

«В прошлом сезоне нас ждали в финале». Мбаппе — о возможной встрече «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказал отношение к потенциальной встрече «сливочных» с его бывшим клубом «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

– «Реал» находится в той же части сетки Лиги чемпионов, что и «ПСЖ». Хотели бы вы встретиться с ним в полуфинале или подобного сценария вы бы предпочли избежать?
– Худшей ошибкой было бы думать об этом. Подобное напоминает мне прошлый год, когда все думали, что всё предрешено и в финале будут «ПСЖ» и «Реал». Однако «ПСЖ» не вышел в финал. Поэтому я думаю только об «Арсенале», который будет нашим соперником в четвертьфинале, а также о своей команде, мадридском «Реале».

Мы участвуем во всех соревнованиях. У нас есть возможность добиться чего-то грандиозного в концовке сезона. Все наши силы должны быть направлены на предстоящие матчи. Такого рода прогнозы мы должны оставить для широкой публики, для людей, которые имеют право обсуждать или спекулировать. У нас нет на это времени, — сказал Мбаппе в интервью Le Parisien.

Килиан Мбаппе Подробнее
Материалы по теме
Мбаппе: разве Родри — игрок уровня «Золотого мяча»? Я думал, что награду получит Винисиус

Азар и Мбаппе на пьедестале почёта после заезда на картинге:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android