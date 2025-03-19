Сборная Германии опубликовала заявку на первый матч 1/4 финала Лиги наций с Италией
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Пресс-служба сборной Германии опубликовала заявку на первый матч 1/4 финала Лиги наций с Италией, который пройдёт 20 марта на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.
Защитники: Янн Биссек, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Жонатан Та.
Полузащитники: Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Грос, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Ангело Штиллер.
Нападающие: Жонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.
Ответная игра пройдёт 23 марта на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия).
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