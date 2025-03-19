Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Германии опубликовала заявку на первый матч 1/4 финала Лиги наций с Италией

Сборная Германии опубликовала заявку на первый матч 1/4 финала Лиги наций с Италией
Комментарии

Пресс-служба сборной Германии опубликовала заявку на первый матч 1/4 финала Лиги наций с Италией, который пройдёт 20 марта на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.

Защитники: Янн Биссек, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Жонатан Та.

Полузащитники: Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Грос, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Ангело Штиллер.

Нападающие: Жонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

Ответная игра пройдёт 23 марта на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия).

Материалы по теме
Фото
Сборная Германии представила новую форму в честь 125-летнего юбилея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android