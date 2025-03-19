Сборная Германии опубликовала заявку на первый матч 1/4 финала Лиги наций с Италией

Пресс-служба сборной Германии опубликовала заявку на первый матч 1/4 финала Лиги наций с Италией, который пройдёт 20 марта на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Штефан Ортега.

Защитники: Янн Биссек, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимилиан Миттельштедт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Жонатан Та.

Полузащитники: Карим Адейеми, Надим Амири, Роберт Андрих, Леон Горецка, Паскаль Грос, Джейми Левелинг, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Ангело Штиллер.

Нападающие: Жонатан Буркардт, Тим Кляйндинст, Дениз Ундав.

Ответная игра пройдёт 23 марта на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия).