Флик пресекает разговоры о требле в раздевалке «Барселоны» — AS

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пресекает разговоры в раздевалке о возможном требле сине-гранатовых в нынешнем сезоне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, немецкий специалист считает, что чрезмерная уверенность в своих силах может привести не самую опытную команду к неприятным последствиям. Флик указывает футболистам каталонского клуба, что они ещё ничего не выиграли и им предстоит пройти долгий путь к трофеям. Тренер «Барселоны» призвал своих игроков к сдержанности в заявлениях, считая, что это может навредить им.

После 27 матчей испанской Примеры сине-гранатовые занимают первое место. «Барселона» участвует в полуфинале Кубка Испании и четвертьфинале Лиги чемпионов.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: