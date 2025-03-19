Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик пресекает разговоры о требле в раздевалке «Барселоны» — AS

Флик пресекает разговоры о требле в раздевалке «Барселоны» — AS
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пресекает разговоры в раздевалке о возможном требле сине-гранатовых в нынешнем сезоне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, немецкий специалист считает, что чрезмерная уверенность в своих силах может привести не самую опытную команду к неприятным последствиям. Флик указывает футболистам каталонского клуба, что они ещё ничего не выиграли и им предстоит пройти долгий путь к трофеям. Тренер «Барселоны» призвал своих игроков к сдержанности в заявлениях, считая, что это может навредить им.

После 27 матчей испанской Примеры сине-гранатовые занимают первое место. «Барселона» участвует в полуфинале Кубка Испании и четвертьфинале Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Ямаль: «Барселона» — фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов после вылета «Ливерпуля»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android