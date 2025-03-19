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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эриксен ответил на вопрос о своём будущем в клубе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эриксен ответил на вопрос о своём будущем в клубе
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен признался, что ещё не принял решения о своём будущем, и намекнул на уход из команды после завершения контракта этим летом.

«Я пока об этом особо не думал. Принцип тот же, что и всегда: контракт истекает летом, поэтому я уже мысленно готов к чему-то новому. Что именно это будет, я ещё не решил, потому что пока ни о чём не слышал», — приводит слова Эриксена Goal.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и аналогичным количеством результативных передач.

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