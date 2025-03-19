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Relevo: Карвахаль может сыграть на клубном ЧМ, восстановление после «крестов» идёт успешно

Relevo: Карвахаль может сыграть на клубном ЧМ, восстановление после «крестов» идёт успешно
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Крайний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль, порвавший крестообразные связки в октябре 2024 года, восстанавливается после травмы быстрее прогнозируемых сроков. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, испанский футболист делает всё необходимое для восстановления и мечтает полностью долечить травму к началу клубного чемпионата мира, который стартует 14 июня и продлится до 13 июля. Подчёркивается, что врачи «сливочных» стараются «потушить внутренний огонь» Карвахаля и не форсировать процесс его реабилитации.

Карвахаль порвал крестообразные связки в матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом», в котором «Реал» победил со счётом 2:0.

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