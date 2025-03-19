Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нуньес, Хойлунд, Бернарду — самые подешевевшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Нуньес, Хойлунд, Бернарду — самые подешевевшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Известный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов английской Премьер-лиги по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке разделили форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. Трансферная стоимость этих игроков снизилась на € 15 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Дарвин Нуньес («Ливерпуль», € 50 (-15) млн).
  2. Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 45 (-15) млн).
  3. Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», € 45 (-15) млн).
  4. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 130 (-10) млн).
  5. Мартин Эдегор («Арсенал», € 100 (-10) млн).
  6. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», € 55 (-10) млн).
  7. Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», € 50 (-10) млн).
  8. Джек Грилиш («Манчестер Сити», € 35 (-10) млн).
  9. Микель Мерино («Арсенал», € 35 (-10) млн).
  10. Деклан Райс («Арсенал», € 110 (-10) млн).
Материалы по теме
Хусанов, Палмер, Исак — в десятке самых подорожавших игроков АПЛ по версии Transfermarkt

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android