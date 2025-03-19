Нуньес, Хойлунд, Бернарду — самые подешевевшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

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Известный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов английской Премьер-лиги по итогам промежуточного обновления.

Первое место в списке разделили форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. Трансферная стоимость этих игроков снизилась на € 15 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Дарвин Нуньес («Ливерпуль», € 50 (-15) млн). Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 45 (-15) млн). Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», € 45 (-15) млн). Филип Фоден («Манчестер Сити», € 130 (-10) млн). Мартин Эдегор («Арсенал», € 100 (-10) млн). Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», € 55 (-10) млн). Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», € 50 (-10) млн). Джек Грилиш («Манчестер Сити», € 35 (-10) млн). Микель Мерино («Арсенал», € 35 (-10) млн). Деклан Райс («Арсенал», € 110 (-10) млн).

Сколько зарабатывают футболисты: