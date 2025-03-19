Нуньес, Хойлунд, Бернарду — самые подешевевшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt
Известный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов английской Премьер-лиги по итогам промежуточного обновления.
Первое место в списке разделили форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва и нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. Трансферная стоимость этих игроков снизилась на € 15 млн.
Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
- Дарвин Нуньес («Ливерпуль», € 50 (-15) млн).
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», € 45 (-15) млн).
- Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», € 45 (-15) млн).
- Филип Фоден («Манчестер Сити», € 130 (-10) млн).
- Мартин Эдегор («Арсенал», € 100 (-10) млн).
- Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», € 55 (-10) млн).
- Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм», € 50 (-10) млн).
- Джек Грилиш («Манчестер Сити», € 35 (-10) млн).
- Микель Мерино («Арсенал», € 35 (-10) млн).
- Деклан Райс («Арсенал», € 110 (-10) млн).
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии