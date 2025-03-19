Аршавин: все понимают, что матч сборной России с Гренадой во многом для Дзюбы

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о решении главного тренера российской национальной команды Валерия Карпина вызвать 36-летнего нападающего Артёма Дзюбу на мартовские товарищеские матчи. Сегодня, 19 марта, команда Карпина встретится с Гренадой.

— Мы понимаем, что так или иначе конфликт между Карпиным и Дзюбой был, но, думаю, это в прошлом. Как сказал Валерий Георгиевич, прошло много лет, все стали взрослее, плюс, конечно, мне будет немного грустно, что побьют рекорд Александра. Но Артём тоже заслужил, чтобы у него был этот шанс. Думаю, в среду он его реализует.

– Не удивило, что ему сразу же дали капитанскую повязку?

– Думаю, здесь все понимают, что этот матч — во многом матч Дзюбы, для Дзюбы. Он и по возрасту, наверное, самый старший. Думаю, решение родилось легко, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В четверг, 13 марта, нападающий «Акрона» получил вызов в сборную России на товарищеские встречи с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Последний раз он получал вызов в российскую национальную команду на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года.

Во вторник, 18 марта, Карпин подтвердил, что Дзюба выйдет на игру с Гренадой в качестве капитана. Всего в составе сборной России 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. Столько же голов за сборную России забил бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.

Как сборная России играет при Карпине: