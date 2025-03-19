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Стал известен план «Барселоны» в отношении будущего Ансу Фати

Стал известен план «Барселоны» в отношении будущего Ансу Фати
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Каталонская «Барселона» намерена продать воспитанника, крайнего нападающего Ансу Фати. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в январе испанец отклонил более четырёх предложений, и у него будет последнее слово в этом вопросе, однако клуб готов рассмотреть его уход. Отмечается, что только в случае успешной сделки в команду может прийти новый крайний нападающий.

Ранее сообщалось, что футболист не входит в планы ни тренерского штаба сине-гранатовых, ни руководства. Фати не выходил на поле с 4 января, когда сыграл 28 минут в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Барбастро» (4:0). С тех пор футболист либо был вне заявки, либо оказывался в запасе. В Ла Лиге Фати в последний раз выходил в ноябре 2024 года, а в играх Лиги чемпионов — в октябре.

Напомним, испанский нападающий находится в составе команды с сентября 2020 года. В этом сезоне он сыграл восемь встреч (менее 200 минут), но не смог отметиться результативными действиями. Контракт Фати с клубом действителен до июня 2027 года. По данным ресурса Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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