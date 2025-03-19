Ламин Ямаль ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о своём будущем в стане «блауграны».

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы завершить сезон с трофеями. Я могу думать только о том, как играть и побеждать с «Барселоной». Наступает решающий отрезок сезона, и это всё, о чём я думаю. Я не буду говорить о продлении контракта до конца сезона», — приводит слова Ямаля AS.

Действующее трудовое соглашение 17-летнего Ямаля с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету испанца 11 голов и 14 ассистов в 36 матчах за каталонский клуб. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.